La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia, liderada por el exministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo, subrayó este sábado la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en las elecciones generales de mañana, domingo 17 de agosto, como parte esencial de la consolidación democrática del país.

En su pronunciamiento previo a la jornada, la MOE/OEA destacó que la participación ciudadana constituye la piedra angular de la democracia y rechazó de manera categórica cualquier acción que intente entorpecer el normal desarrollo del proceso electoral. Asimismo, llamó a todos los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad y compromiso frente al presente y futuro de Bolivia.

Reuniones previas y coordinación

En los últimos días, el equipo de observación sostuvo reuniones con el presidente Luis Arce Catacora, autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), representantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, partidos y movimientos políticos, candidatas y candidatos, además de miembros de la sociedad civil y la comunidad internacional.

Estas reuniones, según la Misión, permitieron complementar la observación directa y contar con una visión más amplia del desarrollo del proceso en curso.

Cobertura de la jornada electoral

La MOE/OEA desplegará mañana a sus observadores en los nueve departamentos del país y en cuatro ciudades del exterior: Buenos Aires (Argentina), São Paulo (Brasil), Santiago (Chile) y Madrid (España). El equipo dará seguimiento a la instalación de mesas de votación, el desarrollo de la jornada, el conteo y la presentación de resultados preliminares.

Se trata de la vigésimo tercera misión que la OEA despliega en Bolivia, posible gracias a las contribuciones financieras de Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú.

Con este mensaje, la Misión reafirma su compromiso de acompañar el proceso electoral y garantizar que los bolivianos puedan emitir su voto en un ambiente de confianza, transparencia y respeto al principio democrático.