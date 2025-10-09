

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó como un “exceso” la orden de aprehensión emitida por la justicia contra el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armín Dorgathen, quien fue denunciado por el presunto delito de contrabando de combustibles.

Montaño cuestionó que el proceso judicial no haya seguido los conductos regulares, asegurando que antes de una aprehensión debía haberse emitido una citación formal. “El ingeniero Dorgathen tiene domicilio conocido, un trabajo estable, está en el país y no corresponde que se dicte una orden de aprehensión en su contra”, expresó.

Asimismo, pidió a las autoridades judiciales actuar con imparcialidad y no iniciar una “cacería” contra funcionarios que están dejando sus cargos. “Esperamos que la justicia no esté haciendo corretear a las autoridades salientes y respete el debido proceso”, enfatizó Montaño.