El Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a participar en el control ciudadano durante la jornada electoral, confirmó este jueves el alcalde Iván Arias.

La autoridad edil explicó que el operativo contará con la participación de 6.000 funcionarios municipales, quienes estarán distribuidos en las 2.832 mesas de sufragio habilitadas en la sede de Gobierno. La estrategia prevé dos funcionarios por mesa y un responsable por recinto electoral.

El objetivo, precisó Arias, es contrastar los resultados obtenidos en cada mesa con los datos registrados en el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE), para garantizar la transparencia del proceso y la confianza ciudadana.