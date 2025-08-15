ELECCIONES BOLIVIA
Municipio movilizará a 6.000 funcionarios para control electoral en 2.832 mesas de sufragio en La Paz
La Paz desplegará 6.000 funcionarios municipales en los recintos de votación este domingo para supervisar y contrastar los resultados con el sistema SIREPRE, en el marco del control ciudadano autorizado por el TSE.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorizó al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a participar en el control ciudadano durante la jornada electoral, confirmó este jueves el alcalde Iván Arias.
La autoridad edil explicó que el operativo contará con la participación de 6.000 funcionarios municipales, quienes estarán distribuidos en las 2.832 mesas de sufragio habilitadas en la sede de Gobierno. La estrategia prevé dos funcionarios por mesa y un responsable por recinto electoral.
El objetivo, precisó Arias, es contrastar los resultados obtenidos en cada mesa con los datos registrados en el Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE), para garantizar la transparencia del proceso y la confianza ciudadana.