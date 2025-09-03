

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, informó este miércoles que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, deberá afrontar en Bolivia al menos dos sentencias ya emitidas y varios procesos judiciales pendientes tras su deportación.

Saravia explicó que una de las condenas corresponde al caso denominado “gases Ecuador”, en el que se determinó que Murillo ingresó de manera irregular agentes químicos y armas desde ese país. Según precisó, al no haberse presentado en el proceso, fue juzgado en rebeldía.

La segunda sentencia está vinculada a la compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos, que posteriormente fueron utilizados durante los conflictos de Senkata y Sacaba en 2019. En ambos hechos se reportaron decenas de víctimas, y la adquisición irregular de los equipos antidisturbios derivó en procesos judiciales tanto en Bolivia como en el exterior.

La ministra añadió que Murillo también tiene procesos abiertos por lavado de dinero, en los que se investigan movimientos financieros realizados durante y después de su gestión. Subrayó que el Estado boliviano espera que el exministro, tras su llegada al país, cumpla con las condenas impuestas y asuma sus responsabilidades ante la justicia.

“El retorno de Arturo Murillo permitirá que se apliquen las resoluciones judiciales pendientes y que el país tenga una señal de justicia frente a hechos graves de corrupción y violación de derechos humanos”, señaló Saravia.