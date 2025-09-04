El exministro de Gobierno Arturo Murillo fue notificado este jueves en la ciudad de La Paz por el denominado caso “Samantha”, tras una demanda presentada en 2021 por Lourdes Ninoska Pacheco Alave, quien fue acusada erróneamente por la exautoridad de participar en el secuestro de una bebé.

La notificación fue realizada por el abogado Frank Campero, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Sentencia Penal 2º del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El documento instruye que cualquier autoridad competente ejecute la diligencia, en el marco de las investigaciones iniciadas por presunta calumnia, difamación e injurias.

En septiembre de 2020, Murillo, entonces ministro de Gobierno, difundió públicamente la fotografía de Pacheco vinculándola al secuestro de la niña Samantha. Posteriormente, se confirmó que la mujer no tenía ninguna relación con el caso, lo que llevó a Murillo a ofrecer disculpas a través de un comunicado oficial.

Pacheco interpuso una denuncia penal al considerar que se afectó su honra y reputación. Al no presentarse Murillo a las citaciones judiciales, fue declarado en rebeldía. En 2024, el proceso fue reactivado y el equipo legal de la denunciante anunció que solicitaría un resarcimiento económico de 100.000 dólares. También se analiza la eventual responsabilidad del Estado, dado que los hechos ocurrieron mientras Murillo ejercía el cargo de ministro.