

El diputado del MAS, Zacarías Laura, saludó la victoria de Rodrigo Paz y Edman Lara, y destacó que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se encuentra fortalecido y contará con la potestad de asumir las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado, todo ello bajo un marco de consensos previos.

Laura informó que, durante la primera semana de noviembre, se llevarán a cabo las primeras sesiones preparatorias para la transición. Además, se conformará un comité “ad hoc” integrado por diputados y senadores, con el objetivo de elegir las directivas de ambas cámaras y definir los consensos necesarios.