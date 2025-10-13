

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, denunció que el recientemente designado director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) cuenta con una imputación formal emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, por el presunto delito de uso indebido de influencias.

Según Urquidi, la imputación se remonta a su gestión como director departamental de la AJAM La Paz, donde habría favorecido a una cooperativa minera aurífera en la tramitación de concesiones. El legislador exigió al ministro de Minería revocar su nombramiento de manera inmediata, advirtiendo que mantenerlo en el cargo representa un serio riesgo institucional.

“El Gobierno no puede seguir designando a funcionarios con antecedentes por corrupción, menos en una entidad tan sensible como la AJAM. Estas decisiones solo profundizan la falta de transparencia en el sector minero”, manifestó el diputado opositor.

Urquidi calificó la designación como “una muestra más del manejo oscuro y discrecional del poder”, y advirtió que su bancada pedirá informes escritos y una fiscalización exhaustiva del caso en los próximos días.