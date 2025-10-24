

La Misión de Observación Electoral de la OEA confirmó, mediante una nota oficial, que no existen elementos que justifiquen la realización de una auditoría informática al proceso de la segunda vuelta. Esta declaración refuerza la confianza en la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Según el documento, la misión contó con especialistas informáticos que realizaron observación técnica en todas las etapas, incluyendo el centro de cómputo y el procesamiento de resultados, sin identificar indicios que generen dudas sobre la integridad de los sistemas.

El vocal Francisco Vargas informó sobre este pronunciamiento a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), destacando que la posición de la OEA ratifica la limpieza y confiabilidad del proceso electoral.