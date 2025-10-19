

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Fernando Cristo, exhortó este sábado a las autoridades bolivianas a garantizar el carácter secreto, transparente y correcto del voto en la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre.

Cristo destacó que la confianza ciudadana en el proceso depende de la imparcialidad y eficiencia con que se realice el conteo y la transmisión de resultados. “Es fundamental que cada voto sea respetado y contabilizado con transparencia”, manifestó.

Asimismo, llamó a las fuerzas políticas y al gobierno a asegurar una transición democrática, pacífica y ordenada hacia quien resulte ganador del balotaje, enfatizando que “la voluntad popular debe ser respetada sin interferencias ni tensiones institucionales”.

La misión de observación de la OEA desplegó 83 especialistas en los nueve departamentos del país, con experiencia en áreas tecnológicas, electorales y judiciales, para acompañar de cerca todo el proceso y contribuir al fortalecimiento de la democracia en Bolivia.