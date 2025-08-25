El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), en coordinación con la Base Naval “Guaqui”, comisó 14.000 kilos de carne de cerdo en un operativo realizado en el sector de la playa de Santiago de Taraco, en el Lago Titicaca, frontera con el Perú. El cargamento fue valuado en aproximadamente 560.000 bolivianos, según informó el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Amílcar Velásquez Burgoa.

De acuerdo con el parte oficial, la intervención se efectuó en el marco del Plan de Operaciones “Frontera Segura”, durante un patrullaje lacustre apoyado por equipos de navegación e información de inteligencia. En la acción se abordó una lancha de color blanco, de procedencia peruana, que trasladaba 140 cabezas de porcino sin documentación legal.

El cargamento y la embarcación quedaron bajo custodia de la Capitanía de Puerto Mayor “Guaqui”, mientras se aguarda el procedimiento correspondiente por parte del Grupo de Tarea “Guaqui” y la aplicación de la normativa de Capitanías de Puerto.