La noche del viernes y la madrugada de este sábado, un operativo conjunto entre la Guardia Municipal y la Policía Boliviana en el centro de La Paz derivó en la clausura de cinco establecimientos, entre bares, restaurantes, discotecas y licorerías, que no contaban con licencia de funcionamiento.

Según el reporte de la Dirección de Seguridad Ciudadana, durante la intervención se inspeccionaron diez locales, de los cuales la mitad operaba de manera irregular. Además, funcionarios de la Intendencia Municipal decomisaron alrededor de 170 productos no autorizados para la venta. En uno de los lugares intervenidos se hallaron bebidas alcohólicas con registro sanitario presuntamente falsificado, lo que motivó el desalojo inmediato de los asistentes.

El procedimiento se enmarcó en la Ley 259 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y contó con la participación de personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana, la Intendencia, la Guardia Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y efectivos policiales de la EPI San Pedro.