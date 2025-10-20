El diputado electo de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, afirmó que tras los resultados de la segunda vuelta electoral, el Movimiento al Socialismo (M.A.S.) “se extinguió políticamente” y que el pueblo boliviano le dio la espalda, marcando el fin de un ciclo dentro del escenario político nacional.

Reyes sostuvo que el denominado “Evismo” ya no tiene incidencia en el país y que las elecciones reflejaron un claro mensaje de la ciudadanía en favor de la renovación y la unidad. “El M.A.S. perdió toda legitimidad. El pueblo ha dicho basta a los abusos y a la confrontación”, señaló el legislador.

El diputado agregó que ahora corresponde abrir una nueva etapa de acuerdos nacionales orientados a garantizar la gobernabilidad y la estabilidad política. En ese sentido, propuso la conformación de un gran pacto de unidad, donde participen todas las fuerzas políticas, incluyendo a la Alianza Libre, que reconoció la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y expresó su disposición al diálogo.

Reyes destacó que la prioridad debe ser trabajar en una agenda común para atender la crisis económica, recuperar la institucionalidad y fortalecer la democracia boliviana a partir del consenso.