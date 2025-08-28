

La oposición boliviana, a través de una declaración camaral de diputados, declaró al “Cartel de los Soles” como una organización narcoterrorista, según informó el asambleísta electo de la Alianza Libre, José Manuel Ormachea.

Ormachea explicó que esta declaratoria busca señalar a Nicolás Maduro como cabecilla de un gobierno ilegítimo, dictatorial y cómplice del narcotráfico y del secuestro del pueblo venezolano.

El legislador añadió que esta medida se suma a las acciones de los gobiernos de Ecuador, Paraguay y Argentina, que también desconocen a Maduro y alertan sobre la amenaza que representa la organización criminal “Cartel de los Soles” para la región sudamericana.

Finalmente, Ormachea precisó que Bolivia cambiará su rumbo político en noviembre y no puede permanecer al margen de la realidad regional.