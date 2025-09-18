

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, afirmó que los derechos y garantías de la ex presidenta Jeanine Añez fueron vulnerados en un contexto de persecución política, y que ahora corresponde que sea juzgada mediante un juicio de responsabilidades, un proceso que debe llevarse a cabo bajo los parámetros de la justicia.

Urquidi hizo esta aclaración luego de que la justicia rechazara un recurso de revisión de sentencia presentado por Añez, declarándolo inadmisible. El diputado enfatizó que es necesario que la defensa técnica de la ex mandataria replantee su estrategia para lograr la anulación de la sentencia, señalando que la resolución actual carece de imparcialidad y refleja atropellos y vulneración de derechos fundamentales.