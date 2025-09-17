

El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, condenó la aprehensión del dirigente petrolero Ludwing Sánchez, quien denunció presunta corrupción en YPFB dentro del caso Botrading, relacionado con sobreprecios y un posible daño económico al Estado en la importación de combustibles.

Alarcón cuestionó que se encarcele a quienes denuncian hechos de corrupción, mientras que, según dijo, quienes estarían involucrados no enfrentan las mismas medidas, como la activación de alertas migratorias. “El mundo está al revés”, afirmó el legislador.

Asimismo, expresó que espera que esta situación cambie con un nuevo gobierno, señalando que no se debe “condecorar a los corruptos y encarcelar a los denunciantes”.