

El senador de Creemos, Julio Romaña, alertó que el departamento de Pando se encuentra en emergencia ante lo que considera irregularidades en el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los registros oficiales, cuatro comunidades del municipio de El Sena y del municipio de Ixiamas habrían sido censadas como parte del departamento de La Paz, pese a que la cartografía oficial de 2012 indica que corresponden a Pando.

Las comunidades señaladas son San Pedro del Manupare, Asaisal, Tres de Febrero y Reserva. Romaña señaló que este error podría afectar la planificación de políticas públicas, la asignación de recursos y la representación política de la región amazónica.

Ante la situación, el senador indicó que se envió una solicitud formal de informe al Ministerio de Planificación y se pidió una reunión con el Director Ejecutivo del INE para obtener explicaciones sobre la cartografía utilizada en el censo y, de ser posible, corregir la información antes de que se consoliden los datos oficiales.

“La población de Pando no puede verse perjudicada por errores técnicos que alteren nuestra identidad territorial y afecten los recursos que nos corresponden”, enfatizó Romaña.