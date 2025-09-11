Parlamento boliviano rechaza insultos de legisladora chilena y exige retractación
Parlamentarios de diferentes bancadas coincidieron en calificar como ofensivas las expresiones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien afirmó que los bolivianos sufrirían una “disminución de oxígeno cerebral”. La Asamblea Legislativa exigió un pronunciamiento de la Cancillería y pidió que la legisladora del país vecino se retracte públicamente, advirtiendo que esas ofensas afectan la dignidad de todo un pueblo.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) expresó su rechazo a las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien afirmó que los bolivianos padecerían una “disminución de oxígeno cerebral”. Parlamentarios de distintas bancadas consideraron estas expresiones como ofensivas y fuera de lugar, al ser emitidas en el marco de un debate sobre la legalización de vehículos indocumentados.
Los legisladores exigieron un pronunciamiento oficial de la Cancillería boliviana y demandaron que la parlamentaria chilena se retracte públicamente. “No se puede aceptar que se insulte a todo un pueblo por un tema que requiere un análisis serio y diplomático”, señalaron algunos asambleístas.
Además, recordaron que la relación entre ambos países debe regirse por el respeto mutuo y el diálogo, más aún considerando que temas sensibles como el contrabando de vehículos deben tratarse en instancias bilaterales y no a través de declaraciones despectivas. Los parlamentarios advirtieron que la ofensa trasciende el plano político-electoral y afecta la dignidad de todos los bolivianos.