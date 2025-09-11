La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) expresó su rechazo a las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien afirmó que los bolivianos padecerían una “disminución de oxígeno cerebral”. Parlamentarios de distintas bancadas consideraron estas expresiones como ofensivas y fuera de lugar, al ser emitidas en el marco de un debate sobre la legalización de vehículos indocumentados.

Los legisladores exigieron un pronunciamiento oficial de la Cancillería boliviana y demandaron que la parlamentaria chilena se retracte públicamente. “No se puede aceptar que se insulte a todo un pueblo por un tema que requiere un análisis serio y diplomático”, señalaron algunos asambleístas.

Además, recordaron que la relación entre ambos países debe regirse por el respeto mutuo y el diálogo, más aún considerando que temas sensibles como el contrabando de vehículos deben tratarse en instancias bilaterales y no a través de declaraciones despectivas. Los parlamentarios advirtieron que la ofensa trasciende el plano político-electoral y afecta la dignidad de todos los bolivianos.