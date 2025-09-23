La concejal Yelka Maric cuestionó el modelo adoptado por la Alcaldía de La Paz para la implementación de los parqueos tarifados, calificándolo como un proceso “discrecional y débil en términos jurídicos”. Señaló que la falta de transparencia habría convertido este servicio en un negocio millonario a favor de empresas sin experiencia ni respaldo técnico.

En su explicación, Maric recordó que en enero de 2024 se lanzó una licitación internacional que exigía una inversión de 34,4 millones de bolivianos y experiencia comprobada en gestión de estacionamientos. Sin embargo, la única empresa que se presentó, FASSILPARKING, lo hizo con propuestas inconsistentes y sin garantías válidas, lo que dejó desiertas las convocatorias. Esto permitió, posteriormente, un cambio en las reglas de juego que derivó en contrataciones directas.

La concejal advirtió que el esquema fue modificado de concesión a autorización de uso de bienes municipales, reduciendo la inversión a menos de 3 millones de bolivianos y eliminando los requisitos de experiencia. Además, cuestionó la utilización de normativas municipales obsoletas, en lugar de la Ley Municipal 531 de Asociaciones Público Privadas (APP), que establece reglas más claras y exigentes.

En ese marco, mencionó a las empresas beneficiadas: Conecta Ciudad, Publiesquinas Bolivia SRL, Noach SRL y la Asociación Accidental Santiago, de las cuales señaló que ninguna tendría trayectoria en servicios de parqueo.

“Estamos frente a un favorecimiento directo y discrecional, con reducción de requisitos y con normas inapropiadas que abren la puerta a la duda y la falta de confianza ciudadana”, afirmó Maric.

Finalmente, alertó que el cuadro de ingresos presentado no incluye los montos generados por los inmovilizadores, lo que incrementaría aún más la rentabilidad del negocio.