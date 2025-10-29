El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, informó que el gobierno del presidente Rodrigo Paz emitirá un paquete de al menos diez decretos supremos con el objetivo de afrontar la crisis económica que atraviesa Bolivia. Según explicó, estas disposiciones estarán orientadas a la reactivación productiva, el fortalecimiento del empleo, el incentivo a la inversión privada y la estabilización de las finanzas públicas.

Rojas señaló que las normas contarán con pleno respaldo jurídico desde la Asamblea Legislativa, a fin de garantizar su aplicación inmediata y evitar observaciones de constitucionalidad. “El nuevo Gobierno debe actuar con rapidez, pero también con base legal sólida; la Asamblea acompañará ese proceso”, afirmó.

El legislador cuestionó además que la Asamblea saliente no haya aprobado leyes importantes, como la referida a la convocatoria de elecciones subnacionales, lo que, a su criterio, refleja una falta de planificación y seriedad institucional. En ese sentido, exhortó a los parlamentarios que concluyen su gestión a cumplir con los plazos procesales y evitar decisiones apresuradas que podrían generar conflictos legales.