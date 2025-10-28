El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, respondió a los recientes ataques de Nicolás Maduro, luego de que el nuevo gobierno confirmara que no invitará a delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua al acto de transmisión de mando, al considerarlas “naciones no democráticas”.

“Bolivia representa los valores de la democracia y la libertad; usted, señor Maduro, representa todo lo contrario”, escribió Paz en su cuenta oficial de X.

En su mensaje, el mandatario electo agregó: “Lo único digno, señor @NicolasMaduro, es que nuestro pueblo viva en paz. Con trabajo, salud y educación. Vamos a construir un mejor país para todos los bolivianos: sin odios, sin división y sin persecución. Esa es la dignidad que vamos a recuperar, siempre del lado de la democracia y la libertad”.

Desde su elección, Paz ha reiterado que la nueva administración busca reconstruir las relaciones internacionales de Bolivia bajo principios de democracia, institucionalidad y respeto mutuo, priorizando los vínculos con países que compartan estos valores.