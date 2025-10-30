

La diputada electa del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, afirmó que el gobierno de Rodrigo Paz será para todos los bolivianos, sin distinción de sectores sociales, afinidades políticas o intereses particulares. Enfatizó que la nueva administración trabajará bajo los principios de transparencia, meritocracia y servicio al país, buscando reconstruir la confianza en las instituciones públicas.

Patiño explicó que el objetivo del PDC y del presidente electo es instaurar una gestión de unidad nacional, donde las decisiones se tomen pensando en el bienestar general y no en beneficios sectoriales. “Este será un gobierno de todos, no de unos cuantos. El mandato del pueblo fue claro: se necesita cambio, orden y honestidad”, aseguró.

Asimismo, la legisladora recordó que las organizaciones sociales deben concentrarse en cumplir su rol estatutario y de representación legítima de sus bases, en lugar de buscar espacios de poder dentro del aparato estatal. “Las organizaciones tienen un papel importante en la democracia, pero no deben interferir en la designación del gabinete ni en la conducción del Ejecutivo. Esas son decisiones que competen exclusivamente al presidente Rodrigo Paz”, puntualizó.

Finalmente, Patiño expresó que el PDC respaldará todas las medidas que impulsen la transparencia, el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico del país.