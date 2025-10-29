

El senador electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por Chuquisaca, Daniel Ortiz, afirmó que una de las principales prioridades de la nueva gestión legislativa será la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Explicó que se trabajará en una ley de convocatoria que permita renovar la institución y disponer el cese inmediato de los actuales magistrados “autoprorrogados”, cuya permanencia —dijo— ha generado un clima de cuestionamiento ciudadano y debilitamiento institucional.

“El Tribunal Constitucional debe recuperar su credibilidad y legitimidad. No podemos tener autoridades prorrogadas que tomen decisiones sobre temas fundamentales del país sin un mandato vigente”, señaló Ortiz.

El legislador también adelantó que la agenda del PDC incluye la aprobación de una ley de convocatoria para la elección de nuevos vocales nacionales y departamentales del Órgano Electoral Plurinacional, con el propósito de fortalecer el sistema democrático y garantizar comicios transparentes.

Por otro lado, Ortiz indicó que uno de los objetivos políticos será alcanzar consensos entre las bancadas para unificar los dos tercios en la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa. “Queremos impulsar la inversión pública, generar empleo y reactivar la economía. La nueva Asamblea debe trabajar de cara al país, no desde la confrontación”, remarcó.