La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, informó que su organización se encuentra en un proceso de diálogo interno para definir quién asumirá la presidencia de la Cámara de Diputados en la nueva legislatura.

Patiño destacó que se están construyendo consensos entre los diferentes sectores del partido, priorizando una visión patriótica y el trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. “No se trata de un protagonismo personal, sino de contribuir a la gobernabilidad del país desde un liderazgo democrático y responsable”, manifestó.

Asimismo, señaló que el PDC respaldará a la persona que reúna el perfil adecuado para dirigir la Cámara Baja, siempre que su elección surja del consenso interno y del respeto a los principios democráticos. “Lo importante es que quien asuma ese rol cuente con el apoyo y la confianza de todos los sectores”, añadió.