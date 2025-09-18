El Partido Demócrata Cristiano (PDC) rechazó la intención del MAS y del “Evismo” de aprobar una ley que suspenda a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y bloquee la realización de la segunda vuelta, lo que constituye, según denunció el diputado electo del PDC por Santa Cruz, Ricardo Rada, un claro golpe a la democracia.

Rada subrayó que la actual Asamblea Legislativa carece de legitimidad, ya que recibió menos del 3 % de apoyo en las elecciones y tuvo una gestión cuestionada en medio del rechazo ciudadano.

El asambleísta advirtió que cualquier intento de prórroga en el poder generará una respuesta de la población mediante movilizaciones y convocatorias, afirmando que el pueblo no permitirá que se frustre la renovación política después de las elecciones.