Este viernes será inaugurada en Paraguay la primera planta de diésel sintético a partir de residuos, liderada por el empresario paceño Xavier Iturralde, que asegura haber encontrado fuera de Bolivia el respaldo legal y tributario que en su país le fue negado durante más de tres años de gestiones sin resultados.

La planta opera con tecnología de pirólisis avanzada, un proceso que Iturralde y su equipo perfeccionaron hasta alcanzar un combustible de calidad apta para vehículos, registrado bajo dos patentes en trámite en la Unión Europea. “Un kilo de residuos se convierte en un litro de diésel sintético. Es un avance que permite aprovechar lo que antes se desechaba y transformarlo en energía limpia”, explicó el empresario en entrevista con El Popular Bolivia.

Proyecciones de mercado

Iturralde destacó que el potencial de crecimiento es inmenso. “En Paraguay, para llegar al 10% del mercado necesitamos al menos 4 plantas de 224.000 litros por día. En Brasil, ese mismo porcentaje es 32 veces más grande que Bolivia, lo que requiere decenas de plantas. En el caso boliviano, con 25 plantas cubriríamos el 65% del consumo nacional, pero hoy se importa el 85%, así que serían necesarias unas 30 plantas”, detalló.

Con estas cifras, aseguró que el proyecto es escalable y aplicable a distintos países, siempre que exista un marco legal y tributario que lo permita.

Empleo directo e indirecto

La planta que se inaugura en Paraguay aún es de escala reducida y emplea a unas 7 u 8 personas, pero Iturralde enfatizó que las proyecciones laborales son enormes cuando se trata de instalaciones mayores.

“Una planta de 224.000 litros por día requiere al menos 25 trabajadores directos altamente calificados y bien remunerados, además de más de 150 choferes solo para transporte. El mayor impacto está en el empleo indirecto: logística, servicios, vivienda, turismo y consumo local. Se genera un tejido productivo de calidad alrededor de cada planta”, sostuvo.

El empresario subrayó que los empleos generados por esta industria son “de muchísima calidad”, con sueldos por encima del promedio, lo que dinamiza las economías locales.

Barreras en Bolivia y ventajas en Paraguay

Sobre la imposibilidad de instalar la primera planta en Bolivia, Iturralde fue categórico: “En Bolivia hemos tenido reuniones con YPFB, ministros, viceministros, la ANH y diputados. Siempre era la misma respuesta burocrática: ‘vuelvan mañana’. En tres años nunca se hizo un decreto ni una ley que nos permita comercializar”.

Además, denunció que la elevada carga tributaria en Bolivia encarece las inversiones. “Aquí en Paraguay los impuestos son simples y claros: 10% de IVA y 10% de IUE. En Bolivia son 13% de IVA, 3% de IT, 25% de IUE, más impuestos a las importaciones y sanciones constantes. Todo se vuelve más caro e incierto. En Paraguay hay seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y un sistema tributario que permite crecer”, comparó.

Un modelo replicable

El proyecto, que combina innovación tecnológica, impacto ambiental y generación de empleo, apunta a convertirse en un modelo replicable en distintos países de Sudamérica. “Queremos demostrar que hasta un 20% del consumo mundial de diésel puede cubrirse con residuos. No es ciencia ficción, es tecnología aplicada que ya está funcionando”, concluyó.

La inauguración de este viernes marcará un hito en la región, consolidando a Paraguay como pionero en energía renovable basada en residuos y dejando en evidencia los obstáculos que aún impiden a Bolivia aprovechar este tipo de iniciativas.