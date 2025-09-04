El suboficial Santos Quispe protagonizó una protesta en plena Plaza Murillo, donde se enmanilló a un banco para denunciar actos de corrupción dentro de la institución policial.

Según Quispe, se estarían cobrando alrededor de 300 dólares para acceder a destinos “a pedido”, mientras que quienes no pagan son destinados a regiones alejadas, lo que genera desintegración familiar y afecta especialmente a los uniformados que denuncian irregularidades.

El efectivo señaló que estos cobros serían realizados por una “cúpula” del Comando General y aseguró que ya presentó sus denuncias de manera formal ante esa instancia y la Asamblea Legislativa.