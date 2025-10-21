El postulante al cargo de Contralor General del Estado, Jaime Prudencio, presentó ante la justicia una acción directa de nulidad contra el proceso de designación que lleva adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Según argumentó, dicho proceso se sustenta en un informe elaborado en 2022, el cual, de acuerdo con una sentencia constitucional, fue declarado nulo por contener vicios que afectan su validez jurídica.

Prudencio explicó que la Asamblea pretendía avanzar en la designación basándose en un documento carente de legalidad, razón por la cual se notificó formalmente al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, con la acción judicial, lo que implica la suspensión temporal del proceso.

Asimismo, el postulante manifestó su esperanza de que sea la próxima legislatura la que encare un proceso de selección del Contralor de manera “transparente, técnica y conforme a la normativa vigente”, garantizando la institucionalidad del órgano de control estatal.