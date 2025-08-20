El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) protagonizó este martes una multitudinaria marcha en rechazo a la aprobación de los contratos de litio en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados.

La movilización, que reunió a gremiales, trabajadores municipales, maestros y otros sectores sociales, recorrió las principales calles de la capital potosina y concluyó con un mitin en la plaza 10 de Noviembre. Con banderas rojo y blanco, los manifestantes corearon consignas en defensa del recurso natural considerado estratégico para el país.

El presidente de Comcipo, Alberto Pérez, cuestionó la decisión de los legisladores que dieron curso al contrato con la empresa rusa Uranium One Group y criticó la insistencia del Gobierno en concretar el acuerdo a pocos meses de concluir su gestión.

“Estamos en pie de lucha y el Comité de Movilizaciones lo primero que tiene que hacer es iniciar con medidas, y esas medidas van a ser fuertes porque ya no vamos a permitir que negocien o vendan nuestro litio a espaldas del pueblo potosino”, advirtió Pérez.

El dirigente no descartó que se asuman presiones “más duras” si el documento avanza en el pleno de la Cámara de Diputados, anticipando un nuevo ciclo de movilizaciones en defensa del litio potosino