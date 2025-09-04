La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, informó que se seleccionarán 15 postulantes preseleccionados para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La preselección deberá cumplir estrictamente los criterios de equidad de género, paridad y participación de pueblos indígenas, asegurando una representación diversa y equilibrada en las autoridades electorales.

Este proceso estará a cargo de una comisión mixta de la Asamblea Legislativa, que revisará los requisitos y postulaciones de cada candidato. El informe final de la preselección deberá ser aprobado por al menos dos tercios de la legislatura y permitirá designar siete vocales: tres mujeres, tres hombres y uno elegido por el Ejecutivo.

Guachalla señaló que, si los plazos establecidos no se cumplen, gran parte del proceso quedará listo para que la nueva legislatura concluya la elección, garantizando la continuidad del TSE con criterios de transparencia y participación ciudadana.