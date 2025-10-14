La Presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, informó que presentó un proyecto de ley complementaria a las elecciones judiciales, con el propósito de evitar la prórroga de autoridades y permitir que se completen los cargos acéfalos del Órgano Judicial mediante una elección democrática y transparente.

Guachalla explicó que esta propuesta normativa surge ante la necesidad de dar continuidad al proceso de renovación del sistema judicial, considerando que la falta de magistrados titulares afecta la toma de decisiones en instancias clave como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

“La intención es que el país no siga bajo una situación de prórroga que carece de legitimidad. Necesitamos avanzar con un marco legal que permita completar las acefalías y devolver la confianza al pueblo boliviano en sus instituciones”, manifestó la legisladora.

Asimismo, indicó que el proyecto contempla la posibilidad de fusionar las elecciones subnacionales con las elecciones judiciales complementarias, de manera que ambos procesos puedan desarrollarse en una misma jornada electoral, optimizando recursos económicos y logísticos del Estado.

Según precisó Guachalla, aún deben elegirse dos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia y cinco para el Tribunal Constitucional, razón por la cual la norma busca viabilizar estos nombramientos mediante voto popular, garantizando la independencia y legitimidad de los futuros magistrados.