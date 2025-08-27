

La presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla, presentó un proyecto de ley que busca la creación del nuevo municipio de San Joaquín de Itocta, en la provincia Cercado de Cochabamba.

La legisladora explicó que la propuesta se elaboró en base a los puntos georreferenciales actuales, los datos del censo y los límites definidos con otras provincias.

Guachalla señaló que la iniciativa responde a una reivindicación social de la población del sur de Cochabamba, que experimentó un importante crecimiento debido a la migración interna y que ahora busca consolidar sus comunidades en un nuevo municipio.