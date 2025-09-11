Presentan proyecto de ley que obliga a las avionetas a usar el GPS de forma constante
El diputado de la bancada Creemos, Walthy Egüez, informó que se presentó un proyecto de ley que busca regularizar y hacer obligatorio el uso de GPS en todas las aeronaves que operan en rutas departamentales y puntos fronterizos.
Egüez precisó que la propuesta pretende elevar a rango de ley el Decreto Supremo 3947, que ya establece la obligatoriedad del uso constante de este dispositivo en aeronaves.
Según explicó, el objetivo es fortalecer los controles en el espacio aéreo boliviano y garantizar que los vuelos civiles estén comprometidos únicamente con fines lícitos. La medida apunta a evitar que estas aeronaves sean utilizadas para el traslado de sustancias controladas.
Asimismo, la iniciativa contempla que las aeronaves que incumplan esta disposición sean inmediatamente sometidas a un microaspirado, procedimiento que permite detectar la presencia de drogas y establecer responsabilidades penales y administrativas.