

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, informó que presentó un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el objetivo de poner fin a las funciones de los cinco magistrados autoprorrogados.

Venegas explicó que la acción busca desconocer la vigencia de las autoridades que continúan ejerciendo sus cargos pese a que su mandato concluyó, señalando que “vulneraron la Constitución al forzar su continuidad”.

El legislador también incluyó en el recurso a la magistrada suplente Isidora Jiménez Castro, quien, según precisó, fue designada solo por tres meses tras la renuncia del titular Carlos Calderón, pero permanece en el cargo más de dos años sin acreditación del Tribunal Supremo Electoral.

“El Tribunal puede funcionar con cuatro magistrados titulares elegidos legalmente, sin que eso implique un vacío de poder”, afirmó Venegas, quien insistió en que el TCP debe recuperar su legitimidad institucional.