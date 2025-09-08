En las últimas horas se hizo pública una denuncia contra el presidente Luis Arce Catacora, presentada ante la Fiscalía por la exdirectora de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (Ajam), Brenda La Fuente, quien lo acusa de un presunto caso de abandono de mujer embarazada.

De acuerdo con la denuncia, el mandatario no habría asumido la paternidad de un menor que estaría registrado en un oficial de registro civil y reconocido legalmente.

Consultado sobre este hecho, el presidente Arce manifestó que no ha recibido notificación oficial respecto al caso. Sin embargo, aseguró que asumirá su defensa legal a través de abogados particulares, una vez que se formalice el procedimiento.

La denuncia ha generado repercusión pública y política, dado que involucra directamente al Jefe de Estado. El proceso continuará en la vía legal correspondiente, donde se deberá esclarecer la veracidad de las acusaciones y establecer responsabilidades conforme a la normativa vigente.