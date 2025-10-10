El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Aliaga, informó que el presidente Luis Arce deberá emitir un decreto de transición de gobierno hasta el 18 de octubre, con el objetivo de establecer las comisiones encargadas de coordinar la entrega y recepción de la gestión gubernamental.

Según explicó el legislador, la norma permitirá definir equipos de trabajo tanto del gobierno saliente como del entrante, garantizando una transición institucional y ordenada luego de la segunda vuelta electoral prevista para el 19 de octubre.

Aliaga detalló que, en este proceso, las comisiones tendrán la responsabilidad de organizar la entrega de los informes de gestión, además de coordinar los aspectos logísticos y presupuestarios del acto oficial de posesión presidencial.

El parlamentario señaló que la lista de delegaciones diplomáticas y mandatarios invitados al acto protocolar será definida en coordinación entre ambos equipos, aunque el Gobierno entrante tendrá mayor incidencia en esa decisión.

Finalmente, Aliaga subrayó que el decreto de transición es un paso necesario para asegurar transparencia, continuidad administrativa y respeto institucional entre ambos gobiernos.