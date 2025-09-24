El presidente Luis Arce Catacora arribó a Nueva York para participar en la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde adelantó que reafirmará la postura de Bolivia en torno a la paz, la democracia y la soberanía de los pueblos.

En su agenda, el mandatario sostendrá reuniones bilaterales con jefes de Estado y representantes de organismos internacionales, además de intervenir en espacios de debate multilateral. Entre ellos, participará en el encuentro “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”, convocado por Brasil, España y Chile, que tuvo su primera edición en 2024 por iniciativa de Luiz Inácio Lula da Silva y Pedro Sánchez.

Esta será la cuarta ocasión en la que Arce participe en la Asamblea General desde que asumió la Presidencia. La pasada gestión no asistió debido a los incendios forestales registrados en el país.

La 80ª Asamblea General de la ONU, que se desarrolla bajo el lema “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”, busca reforzar el multilateralismo y la cooperación internacional en torno a la paz, el desarrollo y los derechos humanos.