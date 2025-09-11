Presidente Arce rechaza insultos de diputada chilena y anuncia acciones diplomáticas
El presidente Luis Arce se pronunció este jueves sobre las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien afirmó que la población boliviana tendría “disminución del oxígeno cerebral” y calificó a los bolivianos de padecer “tontorrones crónicos”.
“Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano. Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista”, manifestó Arce.
El mandatario agregó que “nuestros países sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento”.
Finalmente, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores realizará las gestiones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos.
Contexto
Las declaraciones de la diputada Cordero surgieron como reacción a la propuesta electoral del candidato presidencial Rodrigo Paz de legalizar los vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”. La afirmación generó indignación en distintos sectores políticos y sociales de Bolivia, que calificaron sus palabras como una ofensa injustificada contra todo el pueblo boliviano.