El presidente Luis Arce se pronunció este jueves sobre las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien afirmó que la población boliviana tendría “disminución del oxígeno cerebral” y calificó a los bolivianos de padecer “tontorrones crónicos”.

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano. Su inaceptable intervención es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista”, manifestó Arce.

El mandatario agregó que “nuestros países sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento”.

Finalmente, informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores realizará las gestiones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos.

Contexto

Las declaraciones de la diputada Cordero surgieron como reacción a la propuesta electoral del candidato presidencial Rodrigo Paz de legalizar los vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”. La afirmación generó indignación en distintos sectores políticos y sociales de Bolivia, que calificaron sus palabras como una ofensa injustificada contra todo el pueblo boliviano.