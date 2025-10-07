El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, presentó este martes una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que prorrogaron su mandato más allá del plazo establecido por la Constitución.

Los denunciados son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo, quienes, según Saucedo, incurrieron en los delitos de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y Usurpación de funciones, previstos en los artículos 153 y 163 del Código Penal.

El documento presentado ante la Fiscalía señala que los magistrados “dictaron resoluciones arbitrarias y manifiestamente contrarias a la Constitución Política del Estado”, al emitir el Auto Constitucional 49/2023 del 11 de diciembre, mediante el cual dispusieron la prórroga de su propio mandato y el de otras autoridades judiciales.

“Han continuado ejerciendo funciones de manera ilegítima e ilegal, pese a que su mandato concluyó el 31 de diciembre de 2023. Este accionar vulnera el orden constitucional y constituye una usurpación de funciones públicas”, indica el memorial firmado por Saucedo.

El presidente del TSJ recordó que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, las y los magistrados de los tribunales superiores del país ejercen sus funciones por un período de seis años, sin posibilidad de reelección ni extensión de mandato. Por ello, considera que los magistrados denunciados incumplieron la norma al mantenerse en sus cargos tras el vencimiento de su gestión.

El memorial de denuncia también cita el artículo 200 de la Carta Magna, que establece que el tiempo de ejercicio y la cesación en el cargo para los miembros del Tribunal Constitucional es el mismo que para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, el documento solicita al Ministerio Público la activación de una alerta migratoria contra los cinco magistrados del TCP, con el fin de evitar su salida del país mientras se desarrolla la investigación penal.

Saucedo fundamentó su denuncia con un análisis jurídico que detalla la presunta adecuación de la conducta de los magistrados a los tipos penales citados. En el caso de Usurpación de funciones, se refiere al hecho de “ejercer funciones públicas después de haber cesado legalmente en el cargo”, mientras que en el delito de Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes señala que los acusados “dictaron disposiciones arbitrarias que afectaron los intereses del Estado”.

El presidente del TSJ añadió que el Auto Constitucional 49/2023 no solo prolongó el mandato de las autoridades judiciales elegidas en 2017, sino que también impidió la renovación plena del Órgano Judicial, pese a que ya se realizaron elecciones en 2024.

“Estas acciones van en contra del mandato constitucional y de la voluntad del constituyente, que nunca estableció la posibilidad de prórroga alguna”, argumenta Saucedo en su denuncia.

Finalmente, el documento concluye solicitando al Ministerio Público la apertura formal de una investigación penal y la aplicación de las sanciones correspondientes, que podrían implicar penas de entre cuatro y diez años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

La presentación de esta denuncia marca un nuevo episodio en la crisis institucional del sistema judicial boliviano y reaviva el debate sobre la legitimidad de los magistrados prorrogados, cuya permanencia en funciones ha sido objeto de controversia política y jurídica desde finales de 2023.