El viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, admitió que hubo falta de comunicación y coordinación entre el Ministerio de Educación y las direcciones departamentales para definir acciones vinculadas a la prevención del sarampión y el retorno a clases presenciales.

La autoridad explicó que esta situación derivó en que algunas direcciones departamentales emitieran instructivos de manera unilateral, sin considerar la línea establecida por la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio, lo que generó confusión y malestar entre padres de familia y estudiantes.

Tejerina anunció que se aplicarán sanciones internas a las direcciones que adoptaron decisiones improvisadas, precisando que, tratándose de información pública, no pueden existir contradicciones entre las instancias departamentales y el nivel central. Reiteró que las disposiciones sobre el retorno a clases deben ser claras, coordinadas y alineadas con las medidas de prevención sanitaria.