Tras la determinación del Tribunal Supremo de Justicia de revisar los plazos procesales vencidos en los casos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, internos del penal de Palmasola en Santa Cruz emitieron un pronunciamiento público solicitando que la medida también se aplique a la población carcelaria en general.

Uno de los representantes de los privados de libertad pidió a las autoridades judiciales y penitenciarias atender la revisión de los procesos de detención preventiva pendientes, recordando que al menos un 63% de los internos no cuentan con sentencia ejecutoriada.

En su declaración, los privados de libertad señalaron que se han declarado en estado de emergencia para exigir que sus demandas sean escuchadas por las máximas autoridades del poder judicial. Indicaron que el pedido busca garantizar un trato igualitario y equilibrado, en el marco de la situación de hacinamiento y retardación de justicia que enfrentan.