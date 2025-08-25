El Procurador General del Estado, Ricardo Condori, advirtió este lunes que en el caso Golpe de Estado I persisten riesgos procesales de fuga, obstaculización y peligro que deben ser considerados por la justicia.

Señaló que el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) establece únicamente la revisión de los plazos de la detención preventiva, y no así la evaluación de una eventual libertad para el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, ni para el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari.

Condori cuestionó que en la audiencia se incluyera “a última hora” una solicitud de cesación a la detención preventiva, lo que, a su criterio, constituye un intento de forzar la ley.

“La defensa de Camacho y Pumari no presentó argumentos legales ni sostenibles para justificar un pedido de cesación a la detención preventiva, además de que existen errores procedimentales ya evidenciados”, sostuvo la autoridad.