Promesa del deporte ecuestre: Rolando Kempff Prudencio se consagra en la Copa Bolivia 2025
El joven jinete paceño Rolando Kempff Prudencio, de 14 años, se consagró campeón nacional de la Copa Bolivia 2025 con su caballo Irina y obtuvo el subcampeonato nacional con Vic durante el LXVI Campeonato Nacional Ecuestre, realizado en Santa Cruz de la Sierra.
El evento, que reunió a más de 150 binomios de todo el país, sirvió además como clasificatorio para los Juegos Bolivarianos de Lima 2025, consolidando a Santa Cruz como el centro del deporte ecuestre nacional.
La destacada participación de Kempff Prudencio refleja su talento, constancia y amor por la equitación, así como el esfuerzo conjunto con sus entrenadores y su equipo, que lo acompañan en cada competencia.
El Campeonato Nacional Ecuestre 2025 incluyó pruebas de distintas categorías, desde Futuros Campeones hasta la exigente 1.40 m, combinando técnica, precisión y pasión por los caballos.
Con estos logros, Rolando Kempff Prudencio se posiciona como una de las jóvenes promesas del deporte ecuestre boliviano, con proyección internacional y un futuro prometedor en las próximas competencias continentales.