La construcción y administración de Puerto Busch en el río Paraguay es un proyecto clave para el desarrollo económico y comercial de Bolivia. Ubicado en el departamento de Santa Cruz, este puerto fluvial permitiría a Bolivia tener una salida soberana al océano Atlántico a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, con una distancia de navegación de aproximadamente 3.200 km hasta el Atlántico. Los datos demuestran que la Hidrovía Paraguay – Paraná es una importante alternativa para el comercio exterior del país, considerando que el sistema portuario boliviano cuenta con tres puertos sobre el Canal Tamengo: Puerto Aguirre, Puerto Jennefer y Puerto Gravetal.

A mediados del mes pasado el Gobierno aprobó el decreto supremo 5441, que dispone la transferencia de la gestión de la Terminal de Carga Puerto Busch, en Santa Cruz, a manos de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B)

Esta transferencia de la Terminal, que estaba a cargo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), tiene la finalidad, según el Gobierno “de promover la facilitación del comercio exterior y la universalización del servicio portuario en la Hidrovía Paraguay-Paraná”.

Desde hace varios años, los empresarios proponemosconstruir un puerto multipropósito o ‘multipuerto’ que permitaoperar con las exportaciones de minerales, granos y líquidos, en el marco de una alianza público-privada (APP).

Recordemos que la Sociedad Ferroportuaria Boliviana, tenía proyectada una inversión de por lo menos 60 millones de dólares, pero la burocracia nacional puso trabas a su desarrollo.

La preocupación del empresariado privado nacional es explicada muy bien por la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, remarcando que actualmente hay problemas en los accesos al puerto y no se sabe quién los va a resolver, el camino se inunda, la infraestructura existente solo es adecuada para el manejo de minerales en bruto y no así de otro tipo de carga. Es por eso, que se sugiere instrumentar una alianza público-privada para el desarrollo de Puerto Busch, teniendo al sector privado en la administración.

Para Enrique Notta, representante para Bolivia y Brasil de la naviera Inter Barge, que opera con barcazas en la Hidrovía Paraguay Paraná (HPP), el decreto no es una buena noticia, porque la ASP-B es más una recaudadora que operadora. Esa es la función que desarrolla en los puertos de Chile y aquí en la zona (hidrovía).

Notta consideró que lo que sucederá será un cambio de administración estatal, del personal de la ESM de Puerto Suárez, por personal de la ASP-B de La Paz.

Según las explicaciones de Daniel Villarroel, gerente ejecutivo de la ASP-B, tienen menos de 60 días para completar las acciones administrativas necesarias para realizar el proceso de transición y, cuando entre en operaciones, será un complemento para los tres puertos privados sobre el canal Tamengo.

Esa autoridad señaló que “con este decreto, lo que estamos haciendo es ampliar, no únicamente la exportación de mineral de hierro, sino otro tipo de productos. Hemos hecho ya tres operaciones en la que se ha exportado mineral de yeso y, para que podamos hacer un movimiento complejo, tenemos que ir certificando (las operaciones), sea mineral, podría ser soya, trigo; podrían entrar también procesos de carga contenerizada, así como tipo de carga suelta”.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que “es un paso estratégico para aprovechar plenamente el potencial logístico de Puerto Busch, reducir costos operativos y ampliar las alternativas de salida al océano Atlántico, consolidando a Bolivia como un actor logístico en la región, con una plataforma clave para el comercio exterior en la Hidrovía Paraguay–Paraná.

Es importante destacar que la navegabilidad del canal podría reducir los costos logísticos en hasta un 30%, especialmente para productos de alto volumen como cemento, soya y minerales. Asimismo, es importante dinamizar el transporte hidroviario, considerando que requiere un menor consumo de energía por carga (eficiencia energética), menor mantenimiento y un menor costo.

El transporte fluvial tiene ventajas fundamentales sobre el ferroviario y carretero: Requiere bajo costo de inversión y mantenimiento, bajo consumo de energía, gran capacidad de manejo de carga en los puertos a través de la estiba y desestiba, gran capacidad de tracción para recorrer grandes distancias.

También, se debe resaltar que por su situación geográfica, Bolivia es el “heart land” de América del Sur, por lo que es necesario aprovechar esta ventaja estratégica impulsando el desarrollo económico y comercial del país. La instrumentación de Puerto Busch y la modernización portuaria serían fundamentales para reducir costos de transporte, aumentar la competitividad y mejorar la posición de Bolivia en la región.

La conexión con la hidrovía Paraguay-Paraná y el Canal Tamengo permitirían a Bolivia tener una salida soberana al océano Atlántico, lo que sería un paso importante para impulsar el desarrollo económico y comercial del país.

Es por eso que los empresarios consideramos que la instrumentación y el desarrollo de Puerto Busch y la modernización portuaria son fundamentales para impulsar el desarrollo económico y comercial de Bolivia.