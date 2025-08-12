La Comisión de Economía Plural de Diputados reanudó de manera sorpresiva, a las 08:30 de este martes, la sesión para tratar los contratos de concesión de explotación del litio en el salar de Uyuni. El lunes, la reunión había sido declarada en cuarto intermedio sin hora ni fecha tras un incidente de violencia y descontrol.

El presidente de la Comisión, Hernán Hinojosa, impulsó la continuidad del análisis del contrato que adjudica a la empresa rusa Uranium One Group la explotación y comercialización del litio. Sin embargo, varios diputados por Potosí y otros miembros del comité impidieron el ingreso de autoridades gubernamentales convocadas para explicar los alcances del convenio.

Ante esta situación, y a pedido del diputado Ronald Huanca, la sesión se trasladó del piso 6 al piso 18 de la Asamblea Legislativa Plurinacional para continuar el tratamiento del tema.

