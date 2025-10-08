El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, informó este miércoles que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó por mayoría la conformación de una comisión mixta destinada a investigar un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 18 de agosto.

Según explicó, la propuesta fue presentada por el diputado del ala evista Patricio Mendoza, pero no logró los votos suficientes para su aprobación. “El intento de menoscabar la democracia ha fracasado. Este proyecto era parte de una estrategia impulsada por Evo Morales para suspender el balotaje y deslegitimar el proceso electoral”, señaló Ormachea.

El legislador agregó que la decisión de la comisión ratifica la independencia del Órgano Electoral y la continuidad del calendario establecido para la segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre. “Se impuso la sensatez y el respeto al voto ciudadano. Bolivia no puede volver a épocas de manipulación y confrontación”, añadió.

La propuesta de Mendoza planteaba investigar un supuesto “fraude electoral” en la primera vuelta, pese a que el Tribunal Supremo Electoral y misiones internacionales de observación descartaron irregularidades en el conteo de votos.