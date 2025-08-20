

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP) expresaron este miércoles su profunda preocupación y rechazo ante las recientes declaraciones del candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, a quien acusan de emitir expresiones “agraviantes, difamatorias y amenazantes” contra los periodistas Carlos Valverde y Vania Borja.

Según el pronunciamiento conjunto, las afirmaciones de Lara incluyeron acusaciones sin sustento, alusiones personales, descalificaciones profesionales y la exposición pública de familiares de los comunicadores, acciones que, señalan, constituyen hostigamiento y amedrentamiento hacia la labor periodística.

Las organizaciones recordaron que la Constitución Política del Estado, en sus artículos 21, 106 y 107, garantiza la libertad de expresión, de opinión y de prensa, además del derecho ciudadano a recibir información veraz y plural. En ese sentido, advirtieron que recurrir a descalificaciones e imputaciones infundadas contra periodistas puede configurar formas de difamación, injuria y calumnia.

“Rechazamos de manera categórica que se pretenda intimidar a periodistas poniéndolos bajo sospecha de corrupción sin acreditar prueba alguna, con amenazas veladas o intentos de investigar su vida personal y la de sus familias”, expresa parte del comunicado, en el que se denuncia prácticas de persecución y amedrentamiento.

Los gremios afirmaron que en un contexto electoral la prensa cumple un rol esencial para garantizar el debate público y el voto informado, y que los ataques personales contra comunicadores “socavan la confianza en las instituciones y erosionan el derecho ciudadano a la información”.

Finalmente, las entidades exigieron a Edman Lara y al PDC poner fin a este tipo de agresiones, y exhortaron a todos los actores políticos a conducir sus mensajes dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales. También pidieron a las autoridades electorales y a las instituciones democráticas garantizar que la campaña se desarrolle sin hostigamiento a la prensa ni restricciones al ejercicio periodístico.

“Reiteramos nuestro compromiso con la verdad, la ética y la democracia. No nos dejaremos intimidar ni silenciar”, concluye el pronunciamiento.