

La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deysi Choque, aclaró que existió un error en el comunicado emitido por el oficial mayor, precisando que las actividades de los asambleístas concluyen el 7 de noviembre.

La legisladora explicó que a partir del 10 de octubre se iniciará la entrega de activos de manera paulatina hasta el 7 de noviembre, con el objetivo de dejar todo en orden para la próxima legislatura. Entre los bienes a ser devueltos se encuentran oficinas, equipos, activos fijos, vehículos y otros ítems de trabajo.

Choque añadió que el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, deberá convocar a una última sesión de cierre de gestión para dar por concluido el periodo legislativo.