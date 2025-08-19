La Misión de Observación Electoral Ciudadana de la Red Observa Bolivia (MOEC-OB), acreditada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó su informe preliminar sobre las Elecciones Generales 2025, en el que concluye que la jornada del 17 de agosto se desarrolló en un ambiente pacífico, transparente y con amplia participación ciudadana, consolidando un ejercicio democrático significativo en el país.

Contexto y etapa preelectoral

El informe recuerda que el proceso electoral se realizó en un contexto de alta conflictividad y polarización política, marcado por una crisis múltiple en los planos institucional y socioeconómico. Sin embargo, resalta que el proceso representó un ejercicio democrático sólido, reforzado por la apertura institucional del TSE y el acompañamiento de misiones nacionales e internacionales que dieron legitimidad a los comicios.

Durante la fase de inscripción de candidaturas, la MOEC-OB observó un alto porcentaje de inhabilitaciones tras la revisión de requisitos. Las listas definitivas, presentadas el 16 de agosto, mostraron variaciones importantes en la habilitación de postulaciones, y cumplieron solo parcialmente los criterios de paridad y alternancia de género, lo que podría afectar la composición de la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional.

En el padrón electoral, la misión participó en las visitas guiadas al laboratorio de integridad electoral, constatando el uso de tecnología y protocolos de calidad en la verificación de registros, lo que fortaleció la confianza en la transparencia del proceso.

Campaña y medios de comunicación

La MOEC-OB instaló un centro de monitoreo de medios y redes sociales, donde observó que la cobertura periodística se concentró en la organización de las elecciones y los programas de campaña, pero relegó los temas relacionados con la participación de las mujeres.

Asimismo, se identificaron diferencias en el tiempo de cobertura otorgado a las candidaturas, tanto en televisión, radio, prensa digital como en redes sociales, lo que evidenció un acceso desigual a la difusión mediática.

Recursos judiciales y constitucionales

La misión registró al menos 20 acciones presentadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, entre ellas dos de inconstitucionalidad y 18 acciones tutelares, muchas aún pendientes de resolución. Según el informe, la falta de información clara y sistematizada afectó la certeza y transparencia institucional en el manejo de controversias electorales.

Jornada electoral

La observación directa en 450 recintos de 150 municipios mostró una instalación oportuna del 99% de mesas, condiciones adecuadas de voto secreto y seguridad del material electoral en la misma proporción. El 87% de las mesas observadas contó con la presencia de delegados políticos.

La MOEC-OB destacó la apertura puntual de las mesas y el compromiso ciudadano tanto de jurados como de electores, que acudieron de forma pacífica y ordenada.

Sin embargo, lamentó hechos aislados de violencia e intolerancia, que incluyeron agresiones contra candidatos y periodistas. La misión llamó a evitar estas conductas contrarias a los valores democráticos.

Etapa postelectoral

En el escrutinio, la misión valoró el desempeño del Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE), que coincidió con las encuestas de boca de urna y proyecciones internas, reforzando la credibilidad del proceso.

La MOEC-OB destacó que las elecciones de 2025 constituyen un hito histórico, al encaminar al país hacia la primera segunda vuelta nacional.

Conclusiones y recomendaciones

La misión concluyó que las elecciones de 2025 fueron exitosas, con un desarrollo pacífico, transparente y ordenado. El informe preliminar incluye recomendaciones al Órgano Electoral Plurinacional, a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía, enfocadas en fortalecer la transparencia institucional, la inclusión política y la certeza jurídica en futuros procesos electorales.