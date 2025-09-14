

Es completamente irracional que, en nuestro país, uno de los más pobres de Latinoamérica, un vehículo cueste hasta 60% más de lo que cuesta ese mismo vehículo en los países ricos. Para importar productos e insumos los importadores legales deben gastar días e incluso semanas para retirar sus importaciones de los depósitos de aduana. El sistema de La Aduana Nacional desde los años 70 se convirtió en una organización criminal cuya principal función es la creación de un tejido de corrupción generando rentas ilegales de millones de dólares para unos pocos elegidos por cada gobierno. Hoy en día, la Aduana por medio de las empresas adjudicadas para destruir mercadería, que en muchos de los casos fue decomisada de manera abusiva de los propios importadores legales, mercadería decomisada por un error de facturación o supuestas fallas menores, completamente subsanables, venden la propia mercadería incautada al mercado informal nacional. La reforma general de la Aduana es indispensable para cumplir el objetivo de erradicar las prácticas corruptas que se constituyen en la principal promotora del contrabando, la evasión y la corrupción. Los importadores saben que el trámite de importación en puertos chilenos dura normalmente un par de horas y el costo es exponencialmente menor al de importación hasta Bolivia.

1. (Estrategia). - Debemos reformar la normativa aduanera en su gran mayoría diseñada para corromper y fomentar el contrabando, hacer expeditos los trámites de importación, eliminar barreras administrativas, y las redes clientelares corruptas incrustadas en los distintos niveles del actual gobierno.

1. (Propuesta). - Se crea la Tasa de importación única del 10% sobre el valor CIF2. (Propuesta). - Se elimina el IVA de Importaciones y se aplica solamente la Tasa Única de Importación del 10% al valor CIF. Salvo en los casos de que en algún Tratado de Comercio ya firmado se establezca la eliminación de tasas de importación; para el caso se establecerá el IVA de manera extraordinaria del 10%, siempre y cuando el Tratado así lo permita.3. (Propuesta). - Mediante el cambio de normativa interna los trámites aduaneros de importación serán expeditos, reduciendo la burocracia y regulaciones excesivas. Las observaciones de facturación o documentos de origen no constituirán mecanismos para decomisar y entorpecer la importación, más aún de importadores regulares quienes tendrán el tiempo oportuno para regularizar la documentación observada.

El principal origen del problema de escasez de dólares es el déficit público. La escasez de dólares hace crecer el costo de importaciones. La falta de dólares encarece importaciones y hace menos competitivos a los productores y comerciantes en general.

El contrabando de productos que alimentan el comercio informal, es otro problema que ataca a los productores nacionales porque genera una competencia desleal y completamente desigual. Aunque el principal problema de la producción nacional es la elevada carga del costo laboral, los desproporcionados impuestos y burocracia, las estranguladoras regulaciones estatales, en suma, la falta de un mercado libre de intervención estatal, el contrabando es un golpe adicional a la incipiente producción nacional.

Las restricciones comerciales y cerrarse a los mercados internacionales lejos de beneficiar la industria local desincentiva la inversión y reduce oportunidades de crecimiento. El contrabando mueve anualmente cerca de $us 3,600 millones, de los cuales no ingresa al Estado un solo centavo en toda la cadena hasta el consumidor final. Esa infame técnica de optimización impositiva ha sido utilizada por los bolivianos desde la etapa colonial y se intensificó durante la República. ¿Qué hemos hecho tan mal durante más de 200 años? ¿Por qué en otros países de la región el impacto del contrabando es casi marginal, mientras en el nuestro el comercio informal alcanza al menos al 9% de PIB?, cifra escandalosa para una economía tan pequeña e insignificante a nivel mundial y regional como la nuestra.

El Estado boliviano no está modulado para este tipo de amenaza, ni para enfrentar a algunas mafias, que también usan contrabandistas para ampliar sus negocios. Pero la gran mayoría del mercado a quiénes los contrabandistas les venden son comerciantes honestos que únicamente buscan cada día un trabajo digno para alimentar a su familia. Trabajo, que las políticas estatistas impiden crear en la cantidad necesaria para todos desde hace más de 30 años. Al mismo tiempo, los contrabandistas solamente son ilegales en nuestro país, no así en otros países por las que pasan sus cadenas de suministros.

1. (Estrategia). - Mediante las medidas descritas en el régimen de aranceles aduaneros con tasa única de 10% para todo tipo de importaciones, y otras medidas específicas se busca desincentivar el contrabando, encareciendo lo suficiente toda la logística de la importación ilegal de productos e insumos incluida su comercialización hasta el usuario final.

1. (Propuesta). - Se establecerá la interoperabilidad de los sistemas de control aduanero y migratorio bolivianos con los sistemas chilenos y con otros países fronterizos. 2. (Propuesta). - La Tasa de importación única prevalece para todos los rubros de comercio.3. (Propuesta). - Todos los puntos fronterizos terrestres y en aeropuertos contarán con la atención de migración y aduanas las 24 horas del día y 365 días del año.4. (Propuesta). - Con la reforma tributaria las facturas de pequeños comerciantes que venden hasta $us 15,000 no pagan impuestos de ningún tipo. Sin embargo, los compradores que compran bienes y mercaderías sin factura no podrán acreditar esos gastos como descargo de gastos para la suma de utilidades y pago de rentas anuales. 5. (Propuestas). – Vinculación de los créditos bancarios con pago de impuestos. Los ingresos de los prestatarios de entidades financieras y no financieras serán acreditados por medio de la presentación de ingresos y rentas anuales del Servicio de Impuestos Nacionales.6. (Propuesta). - Mediante la Ley de Seguridad Nacional se reforzará la red de Inteligencia aduanera con atributos de intervención en todo el territorio nacional. Las unidades de prevención del contrabando serán fortalecidas con tecnología, armamento, vehículos y logística en general. Estarán integradas por la Unidad especial de seguridad fronteriza de la policía y del ejército. 7. (Propuesta). - La Red de prevención de contrabando y delitos aduaneros tendrá acceso y formará parte del Sistema de Alerta Temprana mediante la interoperabilidad a los sistemas de ANH y el sistema B-Sisa de carga de combustible y el control de carreteras y su sistema integrado de trancas.8. (Propuesta). - Se eliminará permanente la prohibición de importación de vehículos usados, sin restricción de modelos, tipos o año de fabricación. Esta medida no significa una amnistía en ningún sentido, es un levantamiento total de restricciones de importación de bienes.