La Dirección General de Régimen Penitenciario emitió un comunicado en el que desmintió las declaraciones del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien afirmó que durante su permanencia en el penal de Chonchocoro habría sufrido represalias como cortes de agua y restricciones en los servicios básicos.

La institución aseguró que tales versiones “carecen de fundamento” y recordó que organismos internacionales especializados en derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), realizaron visitas al penal, recomendando al Estado mantener medidas que garanticen condiciones dignas de detención y confirmando que se cumplían los estándares internacionales.

Asimismo, mencionó que instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo efectuaron visitas periódicas sin registrar quejas formales ni emitir informes que respalden las denuncias sobre interrupciones en el suministro de agua o tratos diferenciados.

Régimen Penitenciario aclaró que el abastecimiento de agua y servicios básicos se realiza de manera colectiva para toda la población privada de libertad, sin distinciones, y sostuvo que las acusaciones de Camacho responden a un trasfondo político.

Finalmente, la entidad estatal reafirmó que todas las acciones en los recintos penitenciarios se desarrollan en el marco de la normativa vigente y con respeto a los derechos humanos.